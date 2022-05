Briga por atraso de carona para faculdade em BH viraliza nas redes

A conversa foi postada por Isadora, uma participante do grupo de caronas que não estava participando ativamente da briga (foto: Reprodução Redes Sociais)





No Twitter, a estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Isadora, publicou uma captura de tela de uma conversa no grupo ‘Caronas UFMG, Raja e Barão’, que une ‘caroneiros’ e motoristas que fazem o trajeto da universidade para a Avenida Raja Gabaglia e Avenida Barão Homem de Melo.









No post, Isadora declarou torcida para Júlia e comentou que odeia atrasos. “Agora, quem oferece carona é obrigado a chegar atrasado porque um caroneiro tá enrolando muito?”, pontuou.





Logo, a publicação viralizou na rede social. Nesta quinta-feira (5/5), o tuíte conta com mais de 80 mil curtidas e mais de 9 mil comentários, com opiniões divididas.





Ao longo do dia, Isadora atualizou os seguidores da fofoca. Em resumo, Paloma estava defendendo a amiga, Natália, que se atrasou, segundo ela nas mensagens, em dois minutos e foi deixada para trás.





Em defesa, Julia contou que não tinha como ficar muito tempo com o carro parado na avenida movimentada por risco de acidente, entre outros fatores. A motorista até mandou, no grupo, um print da conversa particular com Natália em que a caroneira diz “se tiver problema, pode ir”.





A confusão foi tão grande que um outro integrante, Fernando, ameaçou silenciar o grupo. Mas, depois voltou com soluções: avise se estiver atrasado e avise se não puder se atrasar.





Fernando pode ter abafado a confusão no grupo, mas no Twitter, a briga continuou. Alguns pegaram as dores da Júlia, como a Isadora, enquanto outros defenderam as amigas caroneiras. E um terceiro lado surgiu: os agentes do caos que gostam da fofoca.

Veja as conversas

Apenas observando o desdobramento desta confusão no grupo de caronas raja barão mas já adianto que to do lado da julia... agora quem oferece carona é obrigado a chegar atrasado pq um caroneiro tá enrolando muito?? Odeio quando me atrasam e me atrasam SEMPRE pray for julia pic.twitter.com/rv1YavOlt9 %u2014 isadora (@isadoramelof) May 3, 2022

#TeamJulia

#TeamNatáliaPaloma

Na última terça-feira (3/5), um grupo de Whatsapp de caronas de BH tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por causa de uma briga entre os integrantes. A história foi divulgada por uma pessoa que participa do grupo mas não estava envolvida na confusão.

Tentando entender como ia ser essa logística de não poder esperar 1 minuto parada, a Júlia no caso iria passar de vidro aberto e a Nathalia ia pular no momento certo? Tal qual um golfinho?

(E que cidade os ônibus batem em carros parados?, Medo dessa cidade) %u2014 jeronimo (@jackjero22) May 4, 2022

Era só não ter marcado num ponto de ônibus em uma avenida movimentada.



Eu ja ofereci muita carona quando estava na faculdade.



Poucos minutos de atraso é perfeitamente tolerável, é só marcar num lugar adequado %u2014 Francisco Moro (@FranciscoMoroJr) May 4, 2022

Atraso de 1 min pra mim nem atraso é. Achei bem babaca ir embora e deixar a outra pra trás. Uma pessoa que n tolera 5 minutos de atraso n vive numa capital que é um prato cheio de imprevistos. Porém falar que tá tudo bem ir embora e depois ir chorar em público n faz sentido. %u2014 Golden boy (@Rafa__Dourado) May 4, 2022

#TeamConfusão