Todas as regionais de BH têm alerta de risco geológico até domingo (8/5)

Moradores devem ficar atentos a sinais de deslizamentos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na manhã desta quinta-feira (5/5), um alerta de risco geológico para as nove regionais da capital, em função do grande volume de chuvas previsto para as próximas horas na cidade. O comunicado tem validade até domingo (8/5).





Apenas a regional Oeste tem risco considerado "forte". O destaque em vermelho no mapa aponta que já a região já registrou 70 milímetros ou mais de chuva em um período de 72 horas.





Já nas regiões de Venda Nova, Nordeste, Pampulha, Norte, Noroeste, Leste, Centro-Sul e Barreiro o risco é moderado. As áreas, destacadas em amarelo, tiveram registros maiores ou igual a 50 milímetros de acúmulo de chuvas em 48 horas.

Mapa com as regiões de Belo Horizonte em risco geológico (foto: Reprodução/Defesa Civil de Belo Horizonte)

"Em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 36 horas, existe a possibilidade de risco geológico até domingo (8). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", destaca o órgão municipal.





Confira o acumulado de chuvas (mm), no mês de maio, até as 6h desta quinta-feira (5/5), de acordo com Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte:





Barreiro: 58 (206%)

Centro Sul: 65 (231%)

Leste: 62 (221%)

Nordeste: 59,4 (211%)

Noroeste: 56,2 (200%)

Norte: 45,4 (161%)

Oeste: 73 (258%)

Pampulha: 61,4 (219%)

Venda Nova: 59 (210%)





Média climatológica de maio: 28,1 mm

Veja as recomendações:





Coloque calha no telhado da sua casa;

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água;

Não jogue lixo ou entulho na encosta;

Não despeje esgoto nos barrancos.





Sinais de chances de deslizamentos:





Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores.





Alertas por SMS





Os moradores de BH podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.



Para cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais