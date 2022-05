Possibilidade de chuva em Minas vai até esta sexta-feira (6/5)

BH e Região Metropolitana podem ter chuva a qualquer momento ao longo do dia (foto: Edésio Costa/EM/D.A Press) Uma frente fria que avança sobre o Sudeste do país aumenta a nebulosidade e a ocorrência de chuvas em várias regiões de Minas Gerais. Além disso, ventos mais frios e úmidos provocam queda de temperatura.









Em Belo Horizonte, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, trovoadas ocasionais e queda de temperatura. A mínima foi de 16.2°C, na Estação Cercadinho, e a máxima estimada para hoje é de 24ºC. A umidade relativa mínima fica em torno de 65% à tarde.





Nas outras regiões, o dia é de céu claro a parcialmente nublado. No Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Noroeste e Norte de Minas há possibilidade de chuva devido à frente fria que se desloca para a região.





A máxima prevista para o estado é de 35ºC no extremo Norte de Minas Gerais.





Conforme a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, essa chuva já estava prevista, mas veio antes do esperado. "O sistema avançou um pouco mais rápido do que o previsto, na realidade esperávamos a chuva ao decorrer do dia de hoje, e antecipou, começou ontem à noite", explica.





Ainda de acordo com Anete, a chuva deve diminuir no fim do dia. "Para o final da tarde, noite, porque o sistema está avançando rápido", pontua.





"Amanhã esse sistema avança mais sobre a faixa Norte de Minas, mas a gente ainda continua com possibilidade de chuva isolada. Vale do Mucuri e Rio Doce ficam nublado com chuva a qualquer hora. Parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Noroeste, Norte e Vale do Jequitinhonha", indica a especialista.





Na capital mineira, o dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Nas outras regiões céu claro a parcialmente nublado.