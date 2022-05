Partido Verde entra com recurso para impedir licença na Serra do Curral

Partido Verde entrou com recurso nessa quarta-feira (4/5) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 12/5/20) Câmara Normativa e Recursal do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), para que seja revista a decisão que permitiu a instalação do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST). O documento foi protocolado nessa quarta-feira (4/5). O Partido Verde (PV) entrou com um pedido na, para que seja revista a decisão que permitiu a instalação do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST). O documento foi protocolado nessa quarta-feira (4/5).









Além disso, ressalta que os autos vieram instruídos pelas manifestações desfavoráveis dos Conselhos das Unidades de Conservação Parque Estadual da Serra do Rola Moça e Parque Florestal Estadual da Baleia, com insuficiência de demonstração técnica de viabilidade do empreendimento.





O partido afirma ainda que a decisão do COPAM não levou em consideração o princípio de precaução e o processo de tombamento estadual da Serra do Curral, mesmo com os alertas das equipes técnicas dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima sobre a extrema vulnerabilidade ambiental do local.





Conforme o Partido Verde, os conselheiros não foram orientados sobre o procedimento aprovado, que "baseou-se em fragmentação indevida de Licenciamento Ambiental para obtenção da simplificação do processo licenciatório".





"O que o Partido Verde pretende com essa iniciativa é permitir que um erro de julgamento possa ser corrigido. A aprovação, tal como feita, ficará marcada na história ambiental de Minas Gerais", destacou o presidente do Partido Verde, Osvander Valadão.





"Estamos falando do maior monumento paisagístico do núcleo central da região metropolitana de Belo Horizonte, símbolo da capital mineira e que estampa o brasão oficial da cidade desde sua fundação. Estamos falando de um ecossistema de grande relevância para a manutenção da nossa existência, assim como de gerações futuras", afirmou Valadão.