Tamisa começa a se instalar este ano para minerar a Serra do Curral

Convidados e representantes de entidades ambientalistas presentes na audiência chegaram a protestar contra o tempo para defesa do projeto





De acordo com Leandro, o projeto tem a licença prévia e de instalação e falta ainda a aprovação da licença de operação. “A licença que recebemos é de instalação da fase 1 do projeto. Existe a licença prévia, de instalação e a última de operação, que permite o projeto a operar. A ideia é começar este ano. Prevemos um período de 1 ano e meio a 2 anos de instalação do projeto antes de começar a operação”, explica.





Ele aponta ainda que a população está mal-informada sobre o projeto proposto. “Eu entendo o motivo da repercussão negativa, porque a sociedade está muito mal-informada. Se me perguntassem se eu sou a favor ou contra a destruição da Serra do Curral, eu evidentemente seria contra. O projeto não vai destruir a Serra do Curral”, afirmou.





Amorim explica que todos os impactos ambientais foram feitos ao longo de sete anos. “Para isso, são medidas de mitigação, controle e preservação, tudo isso faz parte do projeto. Existe a questão da rigidez locacional, o minério não muda de lugar, ele está onde está”, ressaltou.









Um grupo de deputados está empenhado em impedir o projeto de mineração . Co-autora do pedido da audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Minas e Energia, a deputada Beatriz Cerqueira (PT) criticou as ações. “Estamos vendo um ato de ódio a BH, é transformar o nosso Belo Horizonte em um ‘Feio Horizonte’. Nós não aprendemos com os dois crimes (Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019). A mineradora, em seu poder predatório, assassinou 55 pessoas e posteriormente mais 270 pessoas”, lamentou.





A reunião foi tumultuada pela manhã. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Noraldino Júnior (PSC) concedeu cinco minutos para cada tema proposto para discussão na audiência, totalizando 70 minutos para o superintendente de projetos prioritários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Ribas. Convidados e representantes de entidades ambientalistas presentes na audiência chegaram a protestar contra o tempo para defesa do projeto, enquanto outros convidados não tiveram este mesmo tempo.





A audiência foi suspensa diversas vezes para restabelecer a ordem e, enquanto Ribas explicava seus pontos para aprovação do licenciamento do empreendimento, o público presente se posicionou de costas para a bancada. Houve, ainda, uma discussão entre o deputado Noraldino e a deputada Beatriz Cerqueira em relação ao tempo do convidado. Por fim, foram concedidos 30 minutos.

Após 18 horas de reunião virtual, a decisão foi tomada por volta das 3h de sábado, quando a sala já estava sem a presença de representantes da sociedade civil, que se manifestaram contra a liberação da mineração na serra.





O projeto da Tamisa prevê a instalação do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) em uma área equivalente a 1.200 campos de futebol, na região da fazenda Ana Cruz, próxima ao Pico Belo Horizonte. Cartão-postal de Belo Horizonte, o local é um ponto de desejo antigo das mineradoras.





O processo de exploração tem duas etapas: na primeira, espera-se extrair 31 milhões de toneladas de minério ao longo de 13 anos. Enquanto a segunda, consiste na lavra de 3 milhões de toneladas de itabirito friável rico, com dois anos de implantação e nove de operação.