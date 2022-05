Deputada confia em 'virada de participação' por CPI da Serra do Curral

Ana Paula Siqueira (foto) quer CPI para apurar aval a empreendimento minerário na Serra do Curral (foto: Luiz Santana/ALMG)

Secretária de Meio Ambiente vai à ALMG hoje

O aval do governo mineiro a um empreendimento minerário na Serra do Curral fez nascer, na Assembleia Legislativa (ALMG), articulações para emplacar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). A ideia é investigar o processo que culminou na licença dada à Taquaril Mineração S.A (Tamisa). Até este momento, 19 deputados estaduais assinaram o pedido de apuração. Para viabilizar a abertura do comitê, são necessárias 26 subscrições.Primeira signatária do pedido, Ana Paula Siqueira (Rede) crê ser possível conseguir o número mínimo de assinaturas. "Tenho manifestações de colegas que ficaram de assinar nas próximas horas. Espero que, nesta quinta-feira (5/5), a gente tenha uma virada de participação. Acredito, sim, ser possível colher as 26 assinaturas necessárias para abrir o processo - e até mais", disse, aoA lista de adesões à solicitação de CPI tem, além da parlamentar da Rede, deputados de PT, PDT, MDB, Republicanos, PSD, PCdoB, Cidadania, PV e Pros.Se for instalada, a CPI pretende questionar porque o pleito da Tamisa foi aprovado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Conep) antes da conclusão do processo de tombamento da Serra do Curral . O debate sobre a preservação do monumento ocorre no âmbito do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep).Uma das apostas de Ana Paula é convencer colegas que não são da Região Metropolitana de Belo Horizonte. "[O diálogo é] para que eles possam compreender a importância, os impactos e a seriedade do que estamos tratando. Além de todas as questões ambientais postas, há a questão da identidade da capital mineira", explicou.Enquanto a CPI não sai do papel, as forças legislativas estão concentradas em audiência pública sobre a Serra do Curral prevista para começar às 9h de hoje. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Melo, confirmou presença no encontro, agendado para a sede da Assembleia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Guilherme Machado, diretor da Tamisa , também estará presente, assim como Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), que classificou como "tumulto ambiental" a mobilização para barrar o complexo minerário "O objetivo é ouvir a população, as instituições, órgãos envolvidos e a empresa responsável, para que todos os questionamentos sejam respondidos e todas as dúvidas acerca do tema sejam sanadas", afirmou Noraldino Júnior (PSC), presidente da Comissão de Meio Ambiente do Parlamento mineiro.