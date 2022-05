Serra do Curral: em meio a protestos e parecer do MPF, Tamisa se defende

Outra mineradora, a Empabra, tem área de extração mineral na Serra do Curral (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 12/5/20)

A Taquaril Mineração S.A), empresa que recebeu autorização dopara atividade extrativa nadiz que a oficialização da licença prévia concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), publicada nesta quarta-feira (4/5), demonstra a "lisura e a transparência" do processo.Apesar da vitória da mineradora, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Ministério Público Federal (MPF) recomendaram, à Justiça, a suspensão da certidão concedida à empresa.A Tamisa deseja minerar em área com trechos de Mata Atlântica. Todo o espaço reservado ao empreendimento equivale a 1,2 mil campos de futebol. Em meio à defesa feita pela companhia e engrossada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) "A Tamisa vê como consequência natural a publicação da licença, que confirma a lisura e transparência do procedimento administrativo de licenciamento ambiental, ficando demonstrado que foram cumpridas todas as exigências legais e normativas aplicáveis", lê-se em comunicado da empresa, após questionamento doEm que pese a publicação, no Diário Oficial, da concessão da licença , a Justiça deu 10 dias para que a Tamisa e o poder público estadual se manifestem sobre o pedido da Prefeitura de BH para suspender o atestado . A empresa garante enxergar "com serenidade" a entrada do MPF no rol de vozes contrárias à atividade minerária na histórica serra "A Tamisa poderá demonstrar durante o curso do processo também ao Ministério Público Federal, a regularidade do procedimento administrativo de licenciamento ambiental".A oficialização da licença permite que a Tamisa possa começar a intervenção ambiental e retirar a vegetação na região da Fazenda Ana da Cruz, em Nova Lima, no limite com a capital e próxima ao Pico Belo Horizonte, ponto mais alto das montanhas."O risco ao patrimônio ambiental é iminente. Com essa licença, eles já podem começar a devastar toda a biodiversidade do espaço", protestou o engenheiro ambiental Felipe Gomes, do coletivo "Ah, É Lixo!?".