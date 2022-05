Serra do Curral: Duda Salabert chama Zema de 'office boy' das mineradoras

Duda Salabert (foto) concedeu deu entrevista ao Estado de Minas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Duda quer Kalil no debate

Vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT), é crítica à postura de Romeu Zema (Novo) ante o processo que culminou no aval a um empreendimento minerário na Serra do Curral. Para a parlamentar, o governador mineiro atua como "office boy" das mineradoras. Ontem, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad) publicou a licença prévia concedida à Taquaril Mineração S.A (Tamisa) para preparar a exploração de uma área da serra."A gente sabe que Zema representa o poder das mineradores. Esse é o papel dele. Ele é um office boy das mineradoras. Questionamos, tem que ser demitido como office boy, mas é o papel dele", disse Duda, ao videocast "EM Entrevista", doe doDesde que o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou o pleito da Tamisa, no sábado (30) , surgiram ações judiciais questionando os impactos da mineração nas famosas montanhas. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por exemplo, listou, à Justiça Federal, possíveis prejuízos à água tratada utilizada na capital, ao ar respirado pelos cidadãos e ao sossego dos moradores do entorno - visto que os explosivos necessários para escavar o solo podem gerar ruídos e vibrações."A Serra do Curral é um patrimônio da biosfera, de Minas Gerais e de Belo Horizonte. Ela não é do Zema ou minha, mas nossa. Temos que discutir a Serra do Curral. Destruir um pedaço da serra é tirar um pedaço de mim, de você, da sua infância", afirmou a pedetista.Na terça (3), em Brasília (DF), Zema falou que o caso da Serra do Curral tem sido "polemizado". Segundo ele, o debate é marcado por opiniões "sem fundamentação"."Esse é um assunto técnico, lamento que esteja sendo polemizado. Acho que assunto de saúde tem que ser tratado por médicos, por quem é da área da saúde. E assuntos de meio ambiente, deveriam ser tratados por pessoas dessa área", protestou. Lamento que esteja sendo causada uma repercussão por pessoas que opinam sem ter essa fundamentação", completou.A declaração do governador foi refutada por Duda Salabert. "Dizer que só pessoas com formação acadêmica, só técnicos, podem discutir? Esse discurso tecnocrático era muito usado na ditadura militar para negar a participação popular. A gente não aprende só na universidade; aprendemos nas ruas".Candidato à reeleição, Zema deve enfrentar Alexandre Kalil (PSD) , ex-prefeito de BH, no pleito de outubro próximo. Para Duda Salabert, o pessedista precisa participar ativamente do debate sobre a atividade exploratória.. Ela espera a participação de Kalil em um ato pró-Serra do Curral."O ex-prefeito Alexandre Kalil tinha que ser mais incisivo. Chamamos ele para o carnaval em defesa da Serra do Curral. Estamos organizando, na quinta da semana que vem, um grande ato, inclusive com a vida de artistas - possivelmente, devem vir Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Milton Nascimento. Talvez algum deles venha. Que o Kalil esteja presente, como pré-candidato ao governo", pontuou.Duda cobrou que os pré-candidatos ao governo apresentem projetos de diversificação da economia mineira - a fim de diminuir a dependência da mineração. "Ele [Kalil] diz que é contra [a mineração na Serra do Curral], mas falar, até papagaio fala. Tem de estar na luta, como estamos fazendo".