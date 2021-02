Rodoviária de BH ganha site oficial, com informações de viagens

Site da Rodoviária está dinâmico e intuitivo facilitando o acesso dos passageiros (foto: Reprodução/Site Rodoviária BH)

A Rodoviária de Belo Horizonte, maior ponto de embarque e desembarque de passageiros de Minas Gerais, ganhou um site próprio contendo os principais dados a respeito do terminal. Estão disponíveis os horários dos ônibus, contatos das empresas de transporte, todos os serviços oferecidos, bem como informações sobre achados e perdidos, orientações e notícias gerais da Rodoviária.





O site pode ser acessado no endereço www.rodoviariadebelohorizonte.com.br





No menu principal, os usuários conseguem visualizar a história da Rodoviária, inaugurada em 1971 e que completa 50 anos em março deste ano. No site, também é disponibilizado o mapa completo do terminal, a fim de orientar o passageiro. Além disso, qualquer dúvida pode ser sanada através da central “Fale Conosco”, presente no site. Também é possível acessar formulários exclusivos das empresas de ônibus atuantes no local.

Antes da criação do site, as informações sobre a Rodoviária eram veiculadas no portal da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) , administradora do local desde março de 2016.





Outra novidade é que o portal informa sobre as obras de melhorias e as que já foram feitas na Rodoviária para o maior conforto e segurança de todos os usuários. Os investimentos ao longo dos últimos quatro anos estão em torno de R$ 12 milhões.









A Rodoviária de BH, que recebia cerca de 10 milhões de passageiros por ano antes da pandemia da COVID-19, também oferece serviços de alimentação, caixas eletrônicos, correios e casas lotéricas. Atualmente, 230 linhas de ônibus atendem na Rodoviária da capital.