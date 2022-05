BH teve chuva 100% acima da média nos últimos dois dias

O dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Previsão

Belo Horizonte baté recorde de chuva somente nos últimos dois dias (04/05 e 05/05), com cerca de 61mm na Região da Pampulha, 59,8mm no Belvedere e 52,9mm na Região Central. Os índices pluviométricos ficaram muito acima da média esperada.De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia de Belo Horizonte (Inmet BH) Claudemir Azevedo, na Pampulha choveu 117% acima da média, na Região Central de BH, 88%, e no Belvedere, 112%. A média foi de 28,1mm para essa semana.A Defesa Civil de Belo Horizonte recebeu 22 solicitações pelo telefone 199 relacionada às chuvas de quarta e quinta-feira. A maior parte dos atendimentos foi para vistorias em imóveis particulares.

O dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na capital. A temperatura mínima para esta sexta-feira (6) foi de 16,2ºC e a máxima estimada é 26ºC. À tarde, a umidade relativa do ar pode chegar a 45%.

Para o fim de semana, não há previsão de chuva. De acordo com o Inmet, no sábado (7) a mínima será de 16ºC e a máxima, 26ºC . Para o domingo, a mínima será de 15ºC e a máxima de 26ºC . A umidade relativa do ar não deve passar de 35% no fim de semana.

Segundo ometeorologista Claudemir Azevedo, a próxima previsão de chuva em belo Horizonte será na segunda quinzena de maio.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais