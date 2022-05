Suspeito de invadir e roubar casa em BH é preso

Suspeito foi localizado no bairro Saudade (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um homem foi preso suspeito de invadir e roubar uma casa no final da tarde dessa quinta-feira (05/05), no Bairro Serrano, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

A Polícia Militar ainda procura outros dois suspeitos de participar do crime. Eles teriam arrombado o portão da casa e roubado aparelhos eletrônicos, bijuterias, joias e dinheiro. O valor pode chegar à R$ 20 mil.

Ninguém estava na residência no momento da invasão.

Câmeras de vigilância de casas vizinhas registraram a ação dos bandidos e identificaram o veículo usado na fuga pelos suspeitos.

Um deles foi localizado pela polícia durante a noite, no Bairro Saudade, e estava com parte do material roubado. Segundo os militares, ele confessou o crime, mas não informou o que faria com os itens. As joias de maior valor não foram encontradas com ele.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.