Homem é socorrido em estado grave após ser atropelado por ônibus em BH

Motorista contou à PM que tentou alertar o pedestre, mas não adiantou (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um homem de 47 anos foi atropelado por um ônibus do Move, na avenida Antônio Carlos, em frente a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Pampulha. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (13). Ele foi socorrido em estado grave.O motorista, de 49 anos, contou à Polícia Militar (PM), que transitava pela pista sentido Centro, por volta de meia noite, quando notou o pedestre distraído. Ele diz que tentou alertá-lo buzinando e sinalizando com os faróis, mas não adiantou.Mesmo acionando o freio, o motorista conta que a distância entre a vítima e o coletivo era curta e o pedestre acabou sendo atropelado.Uma unidade de socorro resgatou a vítima, levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com traumatismo craniano. Ela segue internada em estado grave.O motorista fez teste do bafômetro e constatou-se que ele não havia consumido bebida alcoólica. Segundo a PM, ele está com a habilitação em dia, sem pendências. O motorista foi encaminhado à delegacia do Departamento de Trânsito (Detran) para prestar esclarecimentos.Esse é o segundo caso de acidente envolvendo um ônibus do Move em menos de 24 horas . Na última quinta-feira (12), um homem em situação de rua morreu atropelado por um Move na esquina da Avenida Paraná com a Rua dos Tupinambás, no Centro de BH.Testemunhas disseram que o veículo estava parado no sinal e, quando abriu, o morador de rua atravessou e foi atropelado. As causas do acidente estão sendo investigadas.