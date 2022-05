Ipsemg alerta para tentativa de golpe via WhatsApp

Ipsemg alerta que não envia mensagens via aplicativo para os beneficiários (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Os beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) estão recebendo mensagens via WhatsApp de pessoas se passando por procuradores do Instituto e pedindo dados pessoais. O Ipsemg nega que envie mensagens pelo aplicativo e alerta para o golpe.

Nas mensagens é solicitado ao beneficiário que entre em contato com um número de telefone para tratar de assunto referente ao pagamento de benefício a ser realizado pelo Ipsemg.

Em nota, o Instituto informou que não solicita a nenhum beneficiário que entre em contato por meio telefônico e afirmou que todos os benefícios são pagos apenas em contas bancárias dos beneficiários.

“Para sua segurança, o Ipsemg possui formas de comunicação oficiais e atuais em seus canais de relacionamento. Busque o atendimento pelo telefone 155 ou presencialmente nas unidades regionais. É possível também realizá-lo de maneira mais prática e rápida, através do computador ou celular. Basta baixar o App do Ipsemg ou acessar o próprio portal do servidor: www.ipsemg.mg.gov.br”.

Ainda não se sabe quantos beneficiários caíram no golpe.

O Instituto ainda orienta que caso o beneficiário receba mensagens solicitando qualquer tipo de pagamento ou depósito por serviço, um boletim de ocorrência policial deve ser registrado.