PM recupera carga de 3 toneladas de alimentos roubada em Contagem

Carga recuperada foi devolvida à empresa de alimentos (foto: PMMG)

Dois assaltantes foram presos em flagrante nesta quinta-feira (12/5) envolvidos com roubo de carga em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os indivíduos foram detidos por militares do 39º Batalhão da Polícia Militar com cerca de 3 toneladas de alimentos resfriados já em Betim, na Rua Paraná, número 46, Bairro Espírito Santo.

Os policiais também conseguiram recuperar três veículos roubados e com placas adulteradas, um Ecosport prata, uma Sprinter branca e um caminhão ¾ HR branco.

Por volta das 14h de hoje, a PM tomou conhecimento de que a Polícia Rodoviária Federal registrou um boletim de ocorrência de roubo de carga no km 497 da BR-040.

A vítima, motorista de caminhão da empresa Pif Paf, foi abandonada pelos criminosos na Praça da Cemig, Cidade Industrial, em Contagem. De imediato, militares fizeram contato com a logística da empresa em busca de informações que auxiliassem no rastreamento do caminhão.

A Inteligência da polícia verificou que um dos assaltantes estava utilizando tornozeleira eletrônica. Com as informações passadas pelo motorista da empresa, a polícia conseguiu chegar a uma casa onde os assaltantes já armazenavam a carga roubada.

Um deles conseguiu fugir, mas dois acabaram detidos. Em conversa com os militares, os suspeitos disseram que teriam sido contratados somente para separar a carga e colocar nos veículos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Betim.

Os assaltantes também chegaram a utilizar um equipamento "bloqueador de sinal", para evitar que o veículo roubado fosse encontrado via GPS. Toda a carga roubada, cerca de 3 toneladas de alimentos (frango, tilápia, pizza, hambúrgueres, apresuntado, entre outros), foi devolvida à empresa.