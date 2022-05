Frente fria: fim de semana tem possibilidade de chuva em Minas

Temperaturas devem cair no estado a partir de terça-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O final de semana para os mineiros será de frio e possibilidade de chuva. A previsão meteorológica indica que uma frente fria chega em Minas Gerais no próximo domingo (15/5), seguida de uma massa de ar polar que promete abaixar ainda mais as temperaturas no estado. As informações são do 5º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









"No final de semana a tendência é de aumento das nuvens e possibilidade de chuva em Belo Horizonte e região metropolitana, principalmente no domingo. As temperaturas caem devido a uma massa de ar frio. Já a frente fria vai provocar chuva no domingo", indica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.





Além disso, de acordo com o especialista, no domingo há previsão de chuvas na Região Sul de Minas, Oeste, Triângulo Mineiro e Zona da Mata.





A mínima prevista para o estado neste sábado é de 8ºC no Sul de Minas e a máxima prevista é de 35ºC para o Norte do estado. No domingo, a mínima deve ser de 11ºC, também no Sul, e Máxima de 35ºC no Norte e Noroeste





De acordo com Claudemir, a semana começa com tendência de chuva para todas as regiões do estado. Já na terça-feira, "começamos a ter declínio de temperatura mais intenso", indica o meteorologista.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais