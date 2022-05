BH pode ter recordes de frio na próxima semana

Quem já estava sentindo frio nos últimos dias em Belo Horizonte pode se preparar: uma massa de ar polar que chega ao país vai fazer as temperaturas caírem ainda mais. As informações são do ClimaTempo.

Sgundo a empresa de meteorologia, uma frente fria vai chegar em Minas no próximo domingo (15/5), e será seguida de uma massa de ar polar, com atuação forte a partir de quarta-feira (18/5). Há possibilidade de geada no Sul do estado e cidades próximas à Serra da Mantiqueira.