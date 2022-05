Golpe no iFood? Usuários relatam restaurantes que cobram e não entregam

Usuários reclamam que o pedido é processado, o pagamento é cobrado, dado como entregue, mas o pedido não chega (foto: Gladystron Rodrigues/EM/D.A Press) Comprar por delivery pode ser bem prático na maioria das vezes, mas também pode causar alguns transtornos. Recentemente, diversos usuários do aplicativo iFood têm denunciado restaurantes que oficializam a compra e até mesmo marcam como entregue, mas o pedido nunca chega.









"Tentei cancelar várias vezes, mesmo a loja não respondendo, não foi cancelado, depois de 4 horas apareceu pedido entregue e não foi entregue coisa alguma!", relatou a usuária Larissa no restaurante Churrascaria Sabor Mineiro.





Andreia comenta no mesmo estabelecimento: "Não entregaram, roubaram meu dinheiro, mandei um pix [uma das formas de pagamento do aplicativo], restaurante não me respondeu, me deram o golpe. Estou só o ódio, povo safado, estelionato puro, não peçam nada porque é enganado. Cambada de ladrão", acusou a usuária.





Bernardo consente com o comentário, ele relata: "A impressão que me deu é que essa empresa pratica golpe; nem sequer existe. Simplesmente não enviaram meu pedido e não deram uma satisfação sequer".

Usuários relatam que Churrascaria Sabor Mineiro não entrega o pedido, mesmo constando no aplicativo a entrega (foto: Reprodução/iFood)







Conforme apurado pela reportagem do Estado de Minas, dentre as 157 avaliações publicadas (até o momento de publicação desta reportagem), apenas dois comentários possuíam 5 e 4 estrelas, todos os outros tinham as mesmas reclamações: o pedido foi cobrado e não foi entregue.





No estabelecimento Sabor da Carne o cenário é o mesmo: de 282 avaliações, apenas três eram 5 estrelas - maior avaliação no aplicativo. Assim como no Churrascaria Sabor Mineiro, todos os usuários reclamavam da entrega.





"Simplesmente não entregaram e na cara de pau fui cobrado. Pedi às 14h o pedido, deu como entregue 18h29 e o iFood parece que está conivente pois não fez e não faz nada para resolver o problema. Sugiro fazermos um grupo de clientes lesados por essa loja e pelo iFood e entrarmos com um processo coletivo", exclamou Luciano.





"Cambada de caloteiros! O restaurante simplesmente não existe! Perdi meu dinheiro, não comprem nessa budega, ELE NÃO EXISTE!", relatou Liadan. "Eu não recebi o meu pedido e, além disso, não consegui falar com ninguém do restaurante ou do iFood. Fui pesquisar o CNPJ desse estabelecimento e não encontrei também. Não comprem nesse local! É golpe! iFood quero meu dinheiro de volta", denunciou Helthon.

Restaurante Sabor da Carne tem avalição "uma estrela" no aplicativo (foto: Reprodução/iFood)







Além dos supostos golpes semelhantes, os restaurantes têm outra característica igual: o endereço de ambos é praticamente o mesmo - Avenida Afonso Pena, 1005 e 1009, no Centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além disso, ambos são pontuados como 'novos' na plataforma.

Ambos os estabelecimentos têm quase o mesmo endereço (foto: Reprodução/iFood)

Em contato com o iFood, foi esclarecido à reportagem que para se cadastrar na plataforma, o estabelecimento precisa submeter dados como CNPJ ativo, CNAE, endereço, dados bancários da pessoa jurídica e os mesmos são verificados antes do ingresso do parceiro no aplicativo.





De acordo com a empresa, as informações dos restaurantes seriam encaminhadas para o setor responsável, com o intuito de descobrir a farsa desses estabelecimentos.





Confira na íntegra a nota de posicionamento do iFood:





"O iFood repudia desvios de conduta de qualquer usuário cadastrado no aplicativo, sejam consumidores, estabelecimentos parceiros ou entregadores independentes. A empresa possui um time interno especializado e dedicado para acompanhamento de atividades suspeitas em todo o país, e a tecnologia é utilizada para averiguação de dados, com a utilização de diferentes processos que permitem evitar e/ou direcionar quando há qualquer suspeita. Se a fraude for confirmada, o restaurante é descadastrado da plataforma e o caso também pode ser encaminhado para investigação das autoridades policiais".





A empresa pede aos usuários que, em casos de demora na entrega ou na ausência de comunicação com o restaurante, o cliente solicite o cancelamento do pedido pelo próprio aplicativo, clicando no pedido não entregue e depois em "Ajuda".





A reportagem tentou entrar em contato com ambos os estabelecimentos, mas não teve êxito.