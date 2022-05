Chegada de ar polar em Minas pode quebrar recorde de frio do ano

Com massa de ar polar atuando no país, há possibilidade de geadas no Sul de Minas. Foto de 30/06/2021, em Monte Verde (foto: Hotel Cabeca de Boi/Divulgacao) Uma frente fria chega em Minas Gerais no próximo domingo (15/5), seguida de uma massa de ar polar, promete abaixar ainda mais as temperaturas no estado. As informações são do meteorologista Ruibran dos Reis, do ClimaTempo.









São esperadas geadas fracas ao longo da próxima semana para cidades próximas à Serra da Mantiqueira. As temperaturas mais baixas serão sentidas no Sul do estado, no Campo das Vertentes, na Zona da Zata e em parte da região Central.





Ainda segundo o portal do ClimaTempo, as temperaturas caem inclusive no Norte de Minas. Para a próxima quinta-feira é esperada a mínima de 11°C em Montes Claros, seguida por 10°C na sexta (20/5) e 9°C no sábado (21/5).





No Triângulo Mineiro, Uberlândia registra mínima de 3°C na quinta, e segue fria durante todo o fim de semana seguinte.

Brasil

No Brasil, o frio chega com mais força na Região Sul, em que pode haver neve ou geada em pontos altos da serra em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Entre os dias 17 e 22 de maio, inclusive, há chance de geada em Curitiba, capital do Paraná.





O estado de São Paulo pode registrar recordes de temperatura baixa ao longo da semana. A mínima pode ficar entre 7ºC a 9°C. Na capital paulista, a última vez que os termômetros marcaram abaixo de 9°C foi em maio de 2007, segundo o ClimaTempo.

Os termômetros voltam a subir a partir da próxima segunda, dia 23 de maio. Até lá, é preciso separar os agasalhos e cobertores para enfrentar o frio.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais