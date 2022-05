Quinta-feira em BH será de tempo nublado, mas sem chuva

BH tem dia nublado, sem previsão de chuva, e com umidade relativa do ar em 40% (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O dia amanheceu nublado em Belo Horizonte e região metropolitana nesta quinta-feira (12/5) e os termômetros marcaram mínima de 16,8°C. A máxima prevista para a capital é de 27°C.









No estado, a menor temperatura registrada foi de 10,1°C em Maria da Fé, no Sul de Minas, e a máxima prevista deve chegar aos 34°C no Norte de Minas.





Há previsão de chuva nesta quinta-feira para as regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, que amanheceram com o tempo nublado. As Regiões Oeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão com céu parcialmente nublado e, por lá, também há possibilidade de chuva.





Nas regiões Noroeste, Norte e Central de Minas o dia terá a presença de uma névoa seca e baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde no Norte eNoroeste do estado.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais