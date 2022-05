Prédio pega fogo no Centro de BH durante a madrugada

Incêndio aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12/5), na região Central de Belo Horizonte (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)



FOGO EM ESCOLA DE MÚSICA

Nesta quinta, um incêndio no segundo andar de um prédio comercial assustou trabalhadores da Rua dos Tupinambás, em BH, e mobilizou Bombeiros.

O edifício estava vazio no momento em que as chamas se alastraram.



Um incêndio em uma escola de música na Rua dos Tupinambás, 395, ao lado da Caixa Econômica Federal, na Região Central de Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada desta quinta-feira (12/5). De acordo com a corporação, o chamado foi por volta das 2h55.





Quando os agentes chegaram ao local, o estabelecimento estava fechado e foi preciso arrombar a entrada.

Segundo os bombeiros, não havia ninguém no edifício no momento em que as chamas se alastraram. O fogo foi controlado rapidamente com cerca de 2 mil litros de água.

Durante combate ao incêndio, apenas um pouco da água utilizada acabou escorrendo para dentro da escola (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) O incêndio destruiu somente o depósito de materiais, não tendo causando grandes danos à escola de música. "Da escola foi danificado apenas a porta e as consequências do calor da fumaça que acabaram adentrando no local", informou os militares.

Os bombeiros realizaram o rescaldo e constataram que não houve dano estrutural aparente.

"Na sala onde ocorreu o incêndio, tudo que estava no ambiente foi completamente destruído pelas chamas, não sendo possível determinar os materiais danificados. As paredes sofreram perda do reboco e parte dos tijolos foram danificados. A rede elétrica também foi atingida pelo fogo, além da porta da escola de música, que, de igual modo, foi destruída pela ação do calor. O corredor do pavimento foi atingido pela fuligem e fumaça, com danos nas pinturas", informaram os bombeiros.

Materiais danificados não foram identificados (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

O local ficou aos cuidados de uma viatura policial até a chegada da perícia da Polícia Civil.



*Estagiário sob suprvisão da subeditora Jociane Morais