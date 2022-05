Sexta-feira tem céu nublado, mas sem possibilidade de chuva em BH

BH e região tem dia de céu claro a parcialmente nublado sem possibilidade de chuva (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) As manhãs continuam frias para os mineiros. Nesta sexta-feira (13/5), a mínima foi de 15ºC, na Estação Cercadinho, em BH. A previsão meteorológica indica que o dia na capital mineira será de céu claro a parcialmente nublado e a máxima estimada é de 27ºC. As informações são do 5º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Já nas áreas do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Zona da Mata, onde a emperatura máxima pode chegar entre 30ºC e 32ºC, o dia será nublado com possibilidade de chuva. De acordo com o Inmet, o clima em Minas Gerais nesta sexta será dividido entre áreas com mais e menos umidade. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte não tem possibilidade de chuva hoje.Já nas áreas do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Zona da Mata, onde a emperatura máxima pode chegar entre 30ºC e 32ºC, o dia será nublado com possibilidade de chuva.





Nas outras regiões do estado, o céu fica parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva.



A temperatura mínima registrada hoje em Minas foi 5.4º em Monte Verde, no Sul de esatdo, e a máxima estimada é de 35ºC, no Norte de Minas.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais