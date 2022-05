Uberaba: ação cumpre mandados contra suspeitos de desviar recursos da Saúde

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos após trabalho conjunto do 5º Departamento de PC de Uberaba com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca (foto: PCMG/Divulgação)





Cinco mandados de mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (13), em Uberaba, no Triângulo Mineiro e em Ribeirão Preto (SP), em uma ação conjunta que investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, falsificação de documentos públicos, peculato e associação criminosa. A operação é realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).





Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Uberaba e desencadeados em empresas e residências situadas nas duas cidades, apreenderam documentos, celulares e computadores.

De acordo com o promotor de Justiça, José Carlos Fernandes Junior, responsável pela investigação, os alvos das buscas são suspeitos de lesarem os cofres públicos, em prejuízo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Grande (CISVALEGRAN), por meio de lançamento e pagamento de consultas médicas e procedimentos cirúrgicos não realizados ou executados de forma diversa como registrados.





Esses procedimentos e atendimentos, ainda conforme o promotor, eram lançados no Mario Palmério Hospital Universitário e pagos a uma Clínica Oftalmológica em Ribeirão Preto, como se de fato tivessem sido prestados.





"Para não atrapalhar as investigações, ainda não podemos divulgar nomes e as profissões dos alvos", afirmou o promotor de Justiça.





Segundo informações de uma fonte que preferiu não se identificar, entre os cincos alvos investigados, dois são ex-funcionários do Mario Palmério Hospital Universitário, sendo que um deles trabalha, atualmente, na Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (cidade a cerca de 60 km de Uberaba).