Quatro asilos de Uberaba são interditados: 'situação catastrófica'

O promotor Rafael Moreno, da 14ª Promotoria de Justiça em Defesa da Saúde, destacou, em entrevista à "Rádio JM", que a situação dos locais é “catastrófica”. “Os agentes encontraram irregularidades que colocam em risco a saúde e a vivência dos idosos. Posso falar com muita tranquilidade que estamos apenas no começo", disse.

A situação é grave. Há situações em que as pessoas vivem em lugares insalubres, com baratas no chão e com falta de comida”, contou o promotor, que complementa que os nomes dos locais não serão divulgados para manter o processo judicial vigente.