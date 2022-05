Polícia faz operação para evitar furtos na Região Central de BH

Operação Cidadão Conectado foi iniciada nesta quinta-feira (5/5) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou, nesta quinta-feira (5/5), a Operação "Cidadão Conectado", na Praça da Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O objetivo é prevenir crimes na área, como arrombamento de veículos, furtos de bolsas, mochilas, celulares e carteiras, principalmente deixados à vista pelos motoristas.

O Tenente-Coronel Alexandre Oliveira, Comandante do 1º Batalhão da PMMG, comentou como as ações serão desenvolvidas pela corporação.

"Os militares vão percorrer os locais onde as pessoas se aglomeram para trabalhar, divertir, fazer suas compras. Nos carros, vão olhar se há objetos expostos nos painéis, em cima dos bancos. Se for à noite, utilizará uma lanterna como auxílio. Encontrando um veículo com essas características, nossos militares acionarão o motorista após consulta no banco de dados do Copom, pedirão que ele compareça ao local e solucione aquela condição insegura", disse.

Com ações preventivas é possível contribuir com a segurança nas ruas centrais de BH. "Acreditamos que dessa maneira o condutor não será mais alvo disponível de cometimento de furto. E ele vai contribuir para a segurança naquele local", ressaltou o tenente-coronel Alexandre Oliveira.

Algumas dicas foram dadas para o enfrentamento desse tipo de crime. "É importante estacionar veículos em locais iluminados e não deixar objetos expostos nele. O crime de furto é cometido por marginal que aproveita uma oportunidade. Ele não vai arrombar um veículo sem ter algo exposto no interior dele", concluiu.

Luiz Henrique aprovou iniciativa da PM (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

População aprovou a iniciativa

Quem passou de veículo pela região em uma situação de exposição de algum bem foi abordado pelos militares e recebeu orientações, caso do Luiz Henrique, que transportava uma bolsa com um laptop no banco da frente do carro.

"Acho essa operação excelente porque ao sairmos pensamos que nada de ruim acontecerá com a gente. Prevenção acima de tudo. A polícia nos ajuda muito. É minha ferramenta de trabalho, tem um valor alto e nem tenho condições de comprar outro", ressaltou.

As viaturas da polícia também estão transmitindo uma mensagem de voz orientando as pessoas para serem preventivas e evitarem descuidos que contribuam para os casos de furto.