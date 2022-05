Polícia investiga suposto caso de maus-tratos contra bebê em Nova Serrana

A Polícia Civil instaurou procedimento investigatório para apurar denúncias de maus-tratos e violência contra um bebê de 1 ano e 6 meses em uma unidade do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na terça-feira, 3/5, mas apenas nesta quinta-feira, 5/5, a Polícia Militar divulgou.

De acordo com o boletim, os militares foram acionados pela mãe da criança quando ela já estava no Hospital São José. A mulher relatou que notou um machucado na região das partes íntimas do bebê ao chegar em casa para dar banho após buscá-lo na creche.





No dia seguinte, a mãe procurou atendimento médico, porém ele não identificou o que teria causado a lesão.





As profissionais que cuidam do bebê, segundo a PM, “foram enfáticas em afirmar que a rotina de trato com a criança se deu dentro da normalidade no referido dia”.





Investigações





Nesta quinta-feira, a Polícia Civil informou que todas as diligências necessárias estão sendo realizadas para apurar os fatos. O caso será mantido sob sigilo.





Já a Prefeitura de Nova Serrana afirmou que acompanhará os desdobramentos da investigação pela Polícia Civil e aguardará a conclusão do inquérito para tomada de medidas administrativas cabíveis.

“É importante lembrar que a rede municipal de ensino é composta por mais de 16 mil alunos (quase 3.400 na Educação Infantil em tempo integral), com milhares de servidores atuando cotidianamente. Situações como esta precisam ser apuradas com muita cautela, sem antecipação de juízo e generalização”.





O município também disse se sensibilizar com a família da criança e que coloca toda sua equipe de apoio técnico e psicológico à disposição.