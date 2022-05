A babá foi levada até o Hospital João XXIII gravemente ferida (foto: Chiara Ribeiro/Divulgação)

Uma babá suspeita de morder uma criança de 10 meses foi espancada na rua. O crime aconteceu na rua João Bento Rodrigues, bairro Alterosa, em Ribeirão das Neves, nessa quarta-feira (4/5). De acordo com o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, registrado pela mãe, a criança passou a noite na casa da babá e retornou com o corpo cheio de mordidas.

A mãe, de 28, ao trocar a fralda da criança, viu o corpo da filha cheio de lesões e foi questionar a babá sobre o ocorrido, segundo consta no BO. Nervosa, a babá respondeu que o companheiro dela tinha mordido a criança durante a noite. O homem negou que teria mordido a criança, e culpou novamente a babá. Logo após, fugiu.

Quando o fato chegou ao conhecimento dos moradores do residencial Jardim Alterosa, a babá foi violentamente agredida. A Polícia Civil foi chamada até o local e encontrou a mulher no chão ensanguentada com lesões graves por todo o corpo. Os suspeitos de agredir a babá não foram identificados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhou a vítima até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.



As informações são de que a babá está em estado grave e segue internada, e o homem ainda não foi encontrado pela Polícia.

A criança foi encaminhada para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, para fazer exames sobre as lesões. Foi confirmada a natureza das lesões, mas sem sinais de abuso sexual. A Polícia Civil está prosseguindo com as investigações do caso.

*Estagiária sob supervisão