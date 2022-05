Sabará e Santa Luzia terão simulado de emergência de barragem neste sábado

Moradores de Sabará e Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vão participar de um simulado prático de emergência no sábado (07/5), às 15h. Cerca de 500 pessoas que vivem próximo à barragem Galego, da mina Córrego do Meio, farão o treinamento proposto pela Vale e Defesas Civis na Zona de Autossalvamento (ZAS).

O simulado consiste em um aviso por meio do toque real de sirenes, quando os participantes devem seguir as rotas de fuga e se dirigir aos pontos de encontro localizados em área segura. Antes do início do alarme, a população receberá uma mensagem informando que se trata de um simulado.