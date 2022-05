Rompimento de barragem: Nova Lima e Itabirito terão simulado de evacuação

O simulado será das barragens Vargem Grande, da Mina Abóboras, em Nova Lima, e Cianita I, II e III, da Mina do Pico, em Itabirito (foto: Reprodução/Vale) As Defesas Civis Estadual e Municipais de Nova Lima e Itabirito, em conjunto com a Vale, vão realizar um novo simulado de evacuação para caso de rompimento de barragens, Neste sábado (7/5), às 10h.









A finalidade é tornar mais efetivo o Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM), que com estudos técnicos de cenários hipotéticos, realiza simulações em caso de algum rompimento, para que, assim, a população saiba como proceder.





Cerca de 120 pessoas devem participar da atividade preventiva. No horário do simulado, elas serão avisadas por meio do toque real de sirenes - antes é emitida uma mensagem informando que se trata de um simulado - e deverão seguir as rotas de fuga e se dirigir aos pontos de encontro localizados em área segura.

A Vale ressalta que não houve alteração na condição de segurança das estruturas. As barragens Cianita I, II e III têm Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva e a Vargem Grande encontra-se no nível 1 de emergência, que não requer a evacuação da população a jusante.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais