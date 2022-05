Novos desvios de tráfego são implementados na BR-135

Os desvios estão sendo realizados devido às obras de ampliação e duplicação da BR-135 (foto: Reprodução/Eco135)



Motoristas que trafegam pela BR-135 devem ficar atentos. Nesta quarta-feira (4/5), será implementado um novo desvio de tráfego no KM 619 da rodovia, na interseção próximo ao Cefet, em Curvelo, Região Central.De acordo com a concessionária Eco135, a intervenção é necessária para os avanços das obras de ampliação e duplicação da rodovia. No local, será realizada a readequação do viaduto no KM 619. Todo o tráfego será desviado para as alças de acesso. Para ciclistas e pedestres, também está prevista uma passagem adequada e sinalizada.

Confira a projeção dos desvios na BR-135 (foto: Reprodução/Eco135)











"A intervenção será necessária para a construção do novo viaduto em desnível. Atualmente, no local, conhecido popularmente como "Trevo do Boi", apresenta-se um dispositivo em nível. As duas faixas da pista central serão interditadas e todo o tráfego da rodovia será desviado para as alças de acesso que foram adequadas para direcionar o tráfego com segurança", informou a Eco135.





Nessa segunda-feira (2/5 ), outro desvio foi implementado no KM 614 + 500, da BR-135, em Curvelo, para a construção de um novo viaduto.





"Todo o tráfego já foi adequado com a implantação de novas pistas", pontuou a concessionária.

A Eco135 ressalta que, em todas as intervenções, haverá sinalização com placas indicativas para alertar sobre os desvios. Motoristas devem reduzam a velocidade quando estiverem trafegando pelo local.

As operações estão alinhadas com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e com as Prefeituras de Curvelo e Corinto.



A previsão de término das obras é novembro de 2022.