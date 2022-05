MPT aciona Sindicato Rural de Uberlândia por más condições de trabalho

Alojamento de trabalhadores ao lado dos animais em eventos chamou a atenção do MPT (foto: Divulgação/MPT)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) acionou o Sindicato Rural de Uberlândia na Justiça para evitar condições laborais consideradas degradantes durante as exposições agropecuárias realizadas no Centro de Amostras e Aprendizagem Rural de Uberlândia (Camaru).Na ação civil pública são apontados alojamentos de tratadores em barracas de lona junto aos estábulos e também o trabalho de adolescentes durante evento no local. O processo tem pedido liminar para a suspensão imediata desse tipo de situação, sob pena de multa.Em inspeção feita pela fiscalização do trabalho, em setembro de 2021, após o recebimento da denúncia, ficou constatado que os tratadores de animais são frequentemente submetidos a condições de alojamento que vão contra prescrições contidas nas Normas Reguladoras (NR) 24 e 31.As ordenações dispõem sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho e sobre segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura.“Dentre as irregularidades estão alojamento em barracas próximas de pavilhões onde ficam os animais; a exigência do cumprimento de horas extras além do limite diário, exploração de trabalho adolescente, ausência de infraestrutura para alimentação dos trabalhadores, dentre outros”, explicou o procurador do Trabalho e autor da ação, Paulo Gonçalves Veloso.Ainda segundo o levantamento, “o Sindicato Rural de Uberlândia se omitiu no cumprimento de seu dever social de controle das condições de trabalho no Parque de Exposições, tanto que a Auditoria Fiscal do Trabalho flagrou o trabalho de um adolescente em trabalho proibido e de empregados em condições degradantes de trabalho”.Os tratadores de animais faziam refeições no pavilhão disponibilizado para o gado - ou seja, também próximos às fezes e urina dos animais.Cinco autos de infração já foram lavrados contra o Sindicato, tratando de irregularidades como prorrogação de jornada além do limite legal de duas horas diárias, não concessão de repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, não concessão de descanso de 11 horas entre duas jornadas; manter trabalhador com idade inferior a 16 anos; e deixar de implementar medidas de prevenção.