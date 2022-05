Chove nesta quarta-feira em BH; confira a previsão

Com céu nublado, a chuva é esperada a qualquer momento em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As chuvas de hoje serão isoladas, tanto na capital quanto na região metropolitana. Segundo a Defesa Civil, são esperados até 20mm de precipitação até às 8h de quinta-feira (05/5).





A origem das chuvas é de uma área de baixa pressão sentida no litoral de São Paulo, que atingirá todo o estado ao longo da semana. A umidade relativa do ar mínima em BH fica na casa dos 35%. Já as temperaturas variam da mínima de 18,1ºC à máxima de 30°C .





Em Minas, termômetros registraram a mínima de 10,3 °C em Maria da Fé, na Região Sul, e a máxima chega a 35 °C no Norte do estado. Pode chover também a qualquer momento nas regiões Sul, Triângulo e Oeste.





O tempo fica nublado e também pode chover na Zona da Mata, no Campo das Vertentes e no Noroeste de Minas Gerais. Nas outras áreas do estado permanece o céu claro a parcialmente nublado.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais





Separe o guarda-chuva para sair de casa nesta quarta-feira. A previsão para Belo Horizonte é de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, apesar de ainda não ter registro das precipitações nas estações do Inmet, há informações de que já choveu na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, e em Contagem.