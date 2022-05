Homem suspeito de matar a sogra com ajuda da namorada é preso

Crime aconteceu há dois dias (foto: PMMG)

Um homem de 37 anos, condenado pela justiça por envolvimento com o tráfico de drogas e com mandado de prisão em aberto, suspeito de ter assassinado a sogra com requintes de crueldade juntamente com a namorada, foi preso nesta quinta-feira (5/5), no Bairro Xangrilá, em Contagem, na Região Metropolitana de BH.

Após diligências em conjunto com agentes da Diretoria de Inteligência, os militares da Companhia 204 do 40º Batalhão da PMMG encontraram o criminoso em uma rua e efetuaram a prisão. A namorada do homem também está presa. Ela foi detida nessa quarta-feira (4/5).

De acordo com a Polícia, a suspeita disse que o relacionamento dela com namorado não era bem aceito pela mãe dela, principalmente porque não queria que o indivíduo convivesse na casa dela. O antigo impasse acabou chegando às vias de fato na noite de terça-feira (3/5), quando a própria filha agrediu a mãe e, em seguida, o namorado também a agrediu. O casal acabou matando a vítima, de 55 anos, com sinais de esganadura.

Ainda conforme a PM, depois de cometer o crime, o casal ainda passou cerca de 12 horas com o cadáver. Só depois deixou a casa. Um familiar da vítima que tentava falar com ela na manhã seguinte foi até o imóvel e a encontrou sem vida em cima da cama. O Samu ainda foi acionado e constatou o óbito.

Diante dos sinais de esganadura, os médicos acionaram a PM. A filha da vítima relatou todo o ocorrido e foi presa ontem. Com as informações e novas investigações os militares chegaram até o companheiro da suspeita nesta quinta-feira. Ele prestará depoimento na 10ª Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves e, em seguida, será encaminhado para o Sistema Prisional.