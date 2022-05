PM prende criminosos e liberta vítimas de sequestro em Uberaba

Suspeitos de sequestro e cárcere privado foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Militar prendeu dois homens em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de sequestrar quatro pessoas e mantê-las em cárcere privado em uma casa localizada no Bairro Pacaembu. Um terceiro envolvido no crime é considerado foragido. O motivo seria uma dívida de drogas calculada em R$ 4 mil.





Os policiais chegaram ao imóvel após denúncia anônima e libertaram dois homens e duas mulheres. Uma das vítimas disse aos militares que os autores frequentemente afirmavam que todos seriam executados. Outra disse ter ficado durante 20 dias como refém dos criminosos.









Segundo a PM, apenas um dos quatro sequestrados teria dívida de R$ 4 mil com o suposto traficante. Sua família tentou, sem sucesso, realizar uma transferência de R$ 4 mil para pagar o valor.



Policiais caíram do telhado









Já o segundo envolvido resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os militares antes de ser imobilizado. Ele portava um simulacro de arma de fogo e uma faca.





Fragilizados e famintos





Conforme o boletim de ocorrência da PM, as vítimas do sequestro estavam fragilizadas fisicamente e famintas no momento em que foram libertadas.





As quatro pessoas receberam atendimento médico e refeições na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito. Em seguida, foram liberadas para ir ao encontro de familiares.