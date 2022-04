Jovem é sequestrada e tem os cabelos cortados por casal em Três Pontas

Jovem de 23 anos teve os cabelos cortados na ação (foto: PCMG) A Polícia Civil de Três Pontas, no Sul de Minas, prendeu um casal suspeito de sequestro e extorsão. A vítima é uma jovem de 23 anos que teve os cabelos cortados na ação. O homem e a mulher foram presos.

A mulher contou para a polícia que trabalha na mesma fabrica que o ex-companheiro da suspeita, mas não tem contato com ele e negou as mensagens.





“Mesmo assim, a autora ficou insistindo e, mediante ameaça, determinou que a declarante seguisse com ela até o encontro do tal ex-namorado, para que ‘resolvessem o problema’, a declarante disse que não queria ir, mas disse que poderia mostrar o telefone para a autora, comprovando a falsidade da acusação”, afirmou vítima no trecho do em depoimento ao qual o Estado de Minas teve acesso.

Segundo a polícia, a vítima foi levada pelo casal para um cafezal, em um local conhecido como Capelinha, onde a mulher teve os cabelos cortados.

No boletim de ocorrência, consta o relato da vítima: “Os autores dirigiram por bastante tempo e levaram a declarante para um cafezal, onde a autora retirou a declarante do carro à força, jogando-a no chão; que o autor amarrou a declarante com o que parecia um cipó; que deixaram a declarante deitada, de frente para o chão, e, então, a autora pegou uma tesoura e cortou todo o cabelo da declarante; que eles a todo o momento ameaçavam a declarante de morte, e, depois de um tempo, foram embora, deixando a declarante no cafezal, mas, ainda, sob o alerta de que se a declarante contasse o fato para alguém, eles a matariam".

Durante o trajeto, a jovem teria ligado para a mãe para contar que estava no carro com a suspeita, mas a mulher tomou o celular da dela e quebrou o aparelho. A Polícia Militar foi acionada pela família da vítima.

Os militares conseguiram prender os suspeitos em um bar perto da casa da jovem. Segundo a polícia, eles confessaram o crime e contaram que o carro utilizado foi levado para um lava-jato da cidade. A PM encontrou a tesoura e parte do celular da vítima em um bueiro.