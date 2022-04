Homens são presos com mais de 180 jabutis e pássaros na Fernão Dias

Cerca de 30 jabutis estavam no veículo (foto: PRF) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 180 animais silvestres na Rodovia Fernão Dias, no município de São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas. O caso aconteceu nessa quinta-feira (31/03). Os autores do crime ambiental ainda estavam portando um tipo de droga proibida no Brasil.

Próximo ao banco traseiro, debaixo de um cobertor, os policiais encontraram uma gaiola com vários pássaros. Já no reboque, que estava ligado ao veículo, os policiais localizaram outros cerca de 150 pássaros e 30 jabutis, que estavam em sacos de ráfia e caixas de papelão.

“Constatou-se que muitos desses animais se encontravam em estado de saúde debilitado e outros já mortos. Questionados, os autores informaram que os pássaros seriam levados de Várzea do Poço/BA para o município de São Paulo/SP para serem comercializados em uma feira popular na cidade. Ademais, os detidos afirmaram que eles mesmos fizeram a captura dos animais em sua cidade natal”, explicou a PRF.





Cerca de 150 pássaros de várias espécies foram encontrados (foto: PRF)

Droga proibida no Brasil

Durante as buscas, os policiais rodoviários ainda encontraram no bolso da calça do motorista uma cartela com 11 comprimidos de Nobésio Extra Forte, uma droga proibida no Brasil.





Vale destacar que o Nobésio Extra Forte possui em sua composição a droga anfetamina, um tipo de estimulante do sistema nervoso central e que contém como princípio ativo a substância CLOBENZOREX. A substância encontrada é proibida pela ANVISA, sendo importada e comercializada ilegalmente no país. Ela costuma ser usada por motoristas para inibir o sono e prolongar a viagem, desrespeitando, muitas vezes, a Lei do Descanso, e colocando em risco o próprio condutor e os usuários das rodovias federais.





PRF apreendeu veículo na Fernão Dias (foto: PRF)

Penalidades

A PRF ainda afirmou que os autores cometeram crime ambiental no artigo 29 da lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais). Assim, os animais foram apreendidos e encaminhados para a 17ª Cia de Polícia Militar do Meio Ambiente de Pouso Alegre. Além disso, o motorista foi enquadrado no crime de porte de droga para consumo, previsto no art. 28 da lei 11.343/2006.



Cada um dos detidos terá pagar fiança de R$10 mil para poderem ser soltos. Essa foi a terceira vez que a dupla foi presa somente pela PRF.

“Em relação aos veículos, foram confeccionados os autos de infração pertinentes, sendo os mesmos removidos e recolhidos ao Pátio contratado da PRF em Pouso Alegre”, encerrou a PRF.

(Iago Almeida / Especial para o EM).