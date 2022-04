Quadrilha que aplicou R$ 634 mil em golpes na internet é alvo da polícia

Ao todo, a Polícia Civil cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e identificou 22 suspeitos (foto: PCMG/Divulgação)

Uma quadrilha especializada em aplicar golpes pela internet foi alvo da operação “Fake Deal” – ou negócio falso – da Polícia Civil de Minas Gerais e do Estado de São Paulo, que resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão no município de Viçosa, na Zona da Mata mineira, nessa quarta-feira (30/3). A suspeita é de que o grupo criminoso tenha causado prejuízos acumulados de mais de R$ 634 mil.

Com o objetivo de arrecadar provas em relação à atuação da quadrilha, os policiais civis da 5° Delegacia Regional em Viçosa e da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo cumpriram os mandados em comércios, residências e em um escritório da referida cidade mineira.

Outros 21 mandados em cinco cidades

Os alvos da operação “Fake Deal” também estavam espalhados em São Paulo, Diadema, São José dos Campos, Jacareí e Guarulhos. Nessas localidades foram cumpridos outros 21 mandados. Além disso, 22 suspeitos foram identificados.

Durante a ação nessas cidades foram apreendidos documentos, celulares, notebooks, máquinas de cartão, dinheiro e veículos.

A dinâmica do crime

Conforme aponta a investigação da Polícia Civil, os criminosos, utilizando uma plataforma real de e-commerce, cadastravam a venda on-line de produtos de alto valor. Assim que o dinheiro era creditado na conta do falso vendedor, a transferência do valor era feita para outras contas.

Logo, os falsos consumidores – que também integravam a quadrilha – abriam reclamações junto à empresa de e-commerce solicitando a devolução do valor pago. Diante disso, a instituição suportou um prejuízo de mais de R$ 634 mil reais.

Conforme as investigações, os crimes foram cometidos de dezembro de 2020 a janeiro de 2021.