Caminhão que carregava tijolos tomba na BR-381

Caminhão que carregava tijolos tombou na Fernão Dias (foto: Twitter/reprodução)

Um caminhão que transportava tijolos tombou na Rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 508, em São Joaquim de Bicas, na madrugada desta sexta-feira (1º/04).

O veículo já foi retirado do local do acidente. A carga se espalhou pela pista e o trânsito foi interditado nos dois sentidos no início da manhã.

Equipes da concessionária da via já estão atuando no local para retirar carga da pista.

No sentido Belo Horizonte, a faixa da direita já foi liberada e há registro de 2 quilômetros de engarrafamento.

Quem vai no sentido São Paulo, encontra a pista da direita liberada e cerca de 500 metros de congestionamento.

Não há informações sobre feridos.