Isabella Bicalho assume hoje (1º) presidência do Conselho de Fonoaudiologia

Isabella Bicalho assume a presidência do Conselho Regional de Fonoaudiologia 6ª Região nesta sexta-feira (1/4) (foto: Acervo pessoal)

A fonoaudióloga Isabella Bicalho assume hoje (1º/4) a presidência do A fonoaudióloga Isabella Bicalho assume hoje (1º/4) a presidência do Conselho Regional de Fonoaudiologia 6ª Região (Crefono 6), responsável por orientar e fiscalizar a prática da fonoaudiologia em Minas Gerais e no Espírito Santo. A posse acontecerá às 8h30, na sede do Conselho em BH – Avenida do Contorno 9787, 2° andar, Prado.





Com 20 anos de carreira, ela também é membro do Departamento de Fonoaudiologia da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (SOMITI) desde 2012 e coordenadora do Serviço de Fonoaudiologia da Rede de Saúde Mater Dei desde 2018.

Desafios no novo cargo





A fonoaudióloga anseia mostrar a atuação do profissional em diversas áreas e, principalmente, trabalhar para que a população tenha um atendimento de qualidade.



“O foco do Conselho é sempre a saúde da população”, afirma.



O Crefono 6 conta com 4.214 pessoas físicas incritas em Minas e 740 no Espirito Santo. Para pessoas jurídicas, os números são de 719 e 106 inscritos, respectivamente.





Há 40 anos a profissão foi homologada e vem ganhando espaço na área da saúde desde então. Segundo Isabella, existem 14 áreas de especialização, no entanto muitas ainda não são conhecidas.





“Todo mundo lembra do Cebolinha que fala errado, mas existem outras áreas que não são tão conhecidas”, brinca.

Conheça as 14 especializações da fonoaudiologia

Audiologia - relacionada a audição

Disfagia - relacionada ao distúrbio de deglutição com mesmo nome

Fluência - relacionada ao transtorno de fluência, comumente chamado de gagueira

Fonoaudiologia educacional - relacionada à atuação do profissional em escolas no desenvolvimento da fala dos alunos e cuidados para professores

Fonoaudiologia hospitalar - relacionada à avaliação e reabilitação das funções de fala, audição e deglutição de pacientes internados em ambientes hospitalares, como leitos e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Fonoaudiologia neurofuncional - relacionada ao estudo, diagnóstico e tratamento de distúrbios neurológicos que envolvem as funções neuromotoras. O foco da atuação está nas sequelas resultantes de danos ao sistema nervoso

Fonoaudiologia do trabalho - relacionada à prevenção, promoção e conservação da saúde geral do trabalhador

Gerontologia - relacionada ao estudo do envelhecimento considerando aspectos clínicos e biológicos, como condições psicológicas, sociais, econômicas e históricas.

Linguagem - relacionada ao estudo de problemas de aprendizado da língua

Motricidade orofacial - relacionada ao estudo da musculatura da face, boca e língua. São objetos de estudo, problemas relacionados à sucção, mastigação, deglutição, respiração e fala, posicionamento da língua e ingestão de alimentos.

Neuropsicologia - relacionada a processos cerebrais e cognitivos.

Perícia fonoaudiológica - relacionada a atividades da Perícia Fonoaudiológica. O profissional pode atuar como assistente técnico, auditor ou perito nas esferas judicial, extrajudicial, administrativa e securitária em situações que envolvam a área.

Saúde coletiva - relacionada à atuação fonoaudiológica no setor público e privado, voltada para uma população específica

Voz - relacionada a distúrbios e ao aperfeiçoamento da voz





