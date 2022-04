Polícia recupera veículo antes de o dono perceber o furto

Veículo foi levado ao pátio credenciado antes de ser devolvido ao dono (foto: Polícia Militar)

A Polícia Militar recuperou um veículo que havia sido furtado em Pouso Alegre, no Sul de Minas, antes mesmo do dono perceber o furto. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (30/03). De acordo com a PM, houve perseguição pelo centro da cidade e três dos quatro suspeitos ainda seguem foragidos.