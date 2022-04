Imagens fortes: cão é agredido com barra de ferro; veja vídeo

O cão foi resgatado e levado para uma clínica veterinária em Divinópolis (foto: Reprodução Redes Sociais/Flávio Marra)

Imagens flagradas de um homem agredindo um cachorro com barra de ferro, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, estão repercutindo nas redes sociais. O registro foi feito por uma câmera de segurança instalada por moradores do Bairro Prolongamento Icaraí, após animais aparecerem feridos na região. A intenção era identificar o agressor.