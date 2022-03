Polícia procura homem que participou de sequestro cinematográfico

Veículo Land Rover Dynamic da vítima está sendo procurado, além de um dos suspeitos do sequestro (foto: Creative Commons/Divulgação) Em frente a um caixa eletrônico de um posto de combustíveis, localizado na Rodovia dos Bandeirantes, município de Santa Bárbara d’Oeste (SP), um empresário de Uberaba, de 40 anos, conseguiu dar uma ‘gravata’ em um dos dois suspeitos de tê-lo sequestrado na cidade mineira, algumas horas antes.



Ele agiu desta forma depois que viu policiais no restaurante do local, que acabaram prendendo o suspeito. Já o comparsa conseguiu fugir com o carro da vítima, uma Land Rover Evoque Dymamic preta (avaliada em R$ 88 mil). A distância entre Uberaba e Santa Bárbara d’Oeste é de cerca de 370 quilômetros.

A vítima havia sido sequestrada por volta das 9h de segunda-feira (14/3) por dois homens em frente ao seu estabelecimento comercial, situado na Avenida Orlando Rodrigues da Cunha, no Bairro Abadia.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil (PC) de Santa Barbara d’Oeste, que investiga o caso, tudo começou quando pouco tempo depois de o empresário descer de seu veículo, foi abordado pelos dois suspeitos, que estavam com armas de fogo e determinaram que a vítima entrasse de volta no veículo.

Durante a viagem, a dupla também obrigou o empresário a transferir R$ 5 mil por meio de Pix.

Mas, algumas horas depois, quando pararam no posto para o empresário sacar dinheiro para os suspeitos, ele conseguiu aplicar uma 'gravata' em um deles, sendo que, neste momento, policiais que estavam em um restaurante do local viram toda a ação.

Em seguida, os policiais rapidamente conseguiram prender o suspeito, de 25 anos. O outro suspeito do sequestro, já identificado, que estava no estacionamento do posto, conseguiu fugir com o veículo da vítima, tomando rumo ignorado.

A vítima seria levada a um cativeiro em São Paulo, onde poderia ser morta.

O suspeito preso está aguardando audiência de custódia em um presídio de Sumaré (SP). Caso a Justiça autorize sua prisão, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Americana (SP).