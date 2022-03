Temperatura deve chegar a 31ºC nesta quinta-feira (17) em BH e região

Em BH e região, dia será de céu claro a parcialmente nublado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta quinta-feira (17/3) Minas deve ter céu claro a parcialmente nublado e pouca possibilidade de chuva. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões com previsão de chuva são Triângulo Mineiro, Oeste e Sul de Minas, Noroeste e Central Mineira.









"Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado sem possibilidade de chuva", indica Claudemir.





De acordo com o meteorologista, devido à ausência de frente fria em Minas Gerais, o mês de março não teve chuva significativa, ficando abaixo do esperado. "Já estamos com 17 dias e não choveu praticamente nada. Não tivemos a presença de frente fria atuando sobre o Sudeste do Brasil e as áreas de instabilidade não se intensificaram bastante para provocar chuvas", explica o estudioso.





O calor na região de Minas, em março, está dentro das condições típicas para esta época do ano. "Um ar mais quente está sobre Minas Gerais, isso faz com que as temperaturas fiquem mais elevadas na parte da tarde", ressalta.





A máxima prevista para hoje, no estado, é na Zona da Mata com 36ºC.