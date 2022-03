UniBH e Minas Tênis Clube fecham parceria nas áreas de esporte e educação

Rafael Cicarinni, do Uni-BH, e Ricardo Santiago, do Minas Tênis, comemoram parceria (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)

O UniBH – instituição da Ânima Educação – e o Minas Tênis Clube firmaram uma parceria que envolverá estudantes, atletas, associados e impactará também os torcedores. Um dos pilares do projeto é oda Arena da Rua da Bahia, que passa a adotar o nome de Arena UniBH. O centro universitário ainda vai patrocinar os times de vôlei masculino e basquete do Minas Tênis.

O evento para celebrar a parceria aconteceu nesta quarta-feira (16/3), na própria arena, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH.





Além disso, as equipes do UniBH vão atuar no Programa de Acompanhamento Escolar, iniciativa já consolidada pelo Minas Tênis Clube junto aos seus associados. Uma sala exclusiva recebeu mobiliário e infraestrutura adequados para o trabalho, que tem previsão de início em 28 de março.





Nessa frente, cerca de 20 estudantes de Pedagogia vão estar envolvidos e terão a oportunidade de colocar em prática habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. A atuação permitirá ainda aos alunos contribuir para a formação do público atendido pelo programa educativo do clube, direcionado à faixa etária de 7 a 13 anos.





Com foco no público adolescente, o Centro Universitário formatou o Espaço UniBH, nas dependências do Minas Tênis Clube. Nele, os associados vão poder aproveitar o tempo de forma lúdica e educativa, por meio de uma programação completa de atividades que desafiam e ensinam sobre saúde, música e raciocínio lógico.





O diretor de Operações da Regional Minas Goiás do Ecossistema Ânima e reitor do UniBH, Rafael Ciccarini, explica como surgiu a ideia da parceria.





“Já existia uma afinidade de propósitos e posicionamentos. O UniBH já havia trabalhado com o programa de acompanhamento escolar no passado. A Arena UniBH é um orgulho para nós, ela é o principal palco do esporte especializado no Brasil. Sabemos da força do vôlei do Minas e do esporte especializado do clube.”





“Estamos retomando esse relacionamento com foco no fomento à educação, ao lazer e ao esporte, três pilares importantes dentro do Minas Tênis Clube. Uma união vem para fortalecer, ainda mais, os valores das duas instituições e alcançar resultados incríveis”, afirma Ricardo Vieira Santiago, presidente do Minas Tênis Clube.





Troca de experiências





Segundo Ciccarini, vai haver uma troca de conhecimento entre as duas instituições.





“A ideia do UniBH é ser a referência na cidade de um ensino superior moderno, conectado com o esporte e com a saúde de ponta. Nossas unidades se somam às do Minas, com oportunidades de estágio para nossos alunos na área de fisioterapia. Também vamos ter atendimento odontológico, nosso curso tem a melhor infraestrutura de Minas Gerais. Vamos oferecer isso também para os sócios do clube”, explica o diretor do Ânima.





“O Minas tem muita expertise em saúde e o UniBH também. Vamos oferecer educação e o Minas com sua tradição e força no esporte. Além disso, o Minas está expandindo cada vez mais sua atuação na área cultural e o UniBH também tem, na sua atuação, um foco cultural muito grande.”





Já Santiago afirma ter certeza de que será uma parceria duradoura. "Vamos alcançar resultados incríveis juntos”, destaca.





Saúde como foco





Outro eixo da parceira que será explorado no médio prazo está ligado à área da saúde. Sendo o Minas Tênis Clube uma referência na Medicina Esportiva de ponta e o UniBH, destaque no ensino das diversas especialidades ligadas a esse segmento, a ideia é explorar ao máximo o que as duas instituições têm de melhor.





Nesse sentido, o UniBH traz para a cooperação a bagagem do ecossistema nima, que conta com agentes como a Inspirali, empresa que alia metodologia à tecnologia avançada com práticas humanizadas.





“A Inspirali é formada por todos os alunos do curso de Medicina da nima do Brasil. Ela tem como objetivo pensar a saúde estrategicamente. É uma empresa de educação médica”, explica Ciccarini.





A expectativa é de que a colaboração promova ainda mais evolução em termos práticos e tecnológicos, com benefícios para todos os públicos atingidos.





Projetos futuros





Dentro da perspectiva de unificar as expertises, Minas Tênis Clube e UniBH vislumbram promover iniciativas ligadas ao desenvolvimento de carreiras, incluindo nessa frente outras marcas nima como Una e Faculdade Milton Campos.





“A médio e longo prazos, vamos estabelecer também projetos no âmbito da formação, com foco em pós-graduações e outras especializações. Podemos construir projetos na área do Direito, já que a Milton Campos é uma referência nesse segmento. Temos a operação da Le Cordon Bleu, escola de gastronomia, no Brasil. Ainda é uma conversa, mas de fato a parceria pode se expandir”, ressalta Ciccarini.





“Em breve, teremos também iniciativas voltadas para a área de odontologia e Medicina Esportiva, aliando a referência minastenista na área com a bagagem do Centro Universitário” conclui Santiago.

