Ânima Educação lança moradia estudantil

Marcelo Bueno, CEO da Ânima Educação destaca que a parceria com a Uliving é inédita e exclusiva no Brasil e proporcionará uma experiência internacional aos estudantes (foto: Acervo Institucional/Ânima )

Enquanto muitos desacreditam, agem contra, a Ânima Educação (https://animaeducacao.com.br/), uma das principais organizações educacionais de ensino superior do Brasil, segue investindo no que é a única saída para este país. Educação para o grupo é transformar vidas e a formação do futuro. Mais um passo de quem acredita no desenvolvimento inovador e na qualificação de profissionais criadores é o anúncio do investimento de R$ 800 milhões para entrar no mercado de residências estudantis para universitários, em parceria com a plataforma Uliving (https://uliving.com.br), o que aumentará sua oferta de moradias deste nicho nos próximos cinco anos.





O público-alvo são os universitários que precisam deixar suas cidades para estudar longe de casa. Com este modelo, assim como na Europa e nos Estados Unidos, a moradia estará vinculada a instituição de ensino, criando uma vivência universitária única e completa aos estudantes.



Com uma aliança estratégica, o primeiro resultado será o lançamento, agora em agosto, da unidade de Santos (SP), que atenderá aos estudantes da Universidade São Judas. A meta é expandir a operação para as 18 instituições de ensino superior sob o guarda-chuva da Ânima Educação, atingindo os mais de 330 mil universitários. O público-alvo são os universitários que precisam deixar suas cidades para estudar longe de casa. Com este modelo, assim como na Europa e nos Estados Unidos, a moradia estará vinculada a instituição de ensino, criando uma vivência universitária única e completa aos estudantes.

“Era um sonho antigo, desde que fundamos a Ânima no dia 6 de maio de 2003. Somos pioneiros no Brasil e queríamos muito trazer para o país esta cultura de moradia estudantil com dignidade e completa estrutura, com padrão internacional. Conseguimos realizar”, destaca Marcelo Bueno, CEO da Ânima Educação.





Marcelo Bueno, aliás, revela que o próximo câmpus a receber uma moradia estudantil será em Belo Horizonte, com data ainda a ser definida: “Imagina, quem é de Diamantina ou do Serro podendo ir estudar medicina no Uni-BH morando dentro do campus em BH? Sem transtorno, com estrutura, com segurança, com serviços integrados, sem o estresse do deslocamento, conforto para os pais e para os estudantes, que também terão um espaço de convivência incrível. Tudo é integrado, há vários tipos de quarto, muitas facilidades. Visitei uma unidade e, confesso, me deu vontade de voltar a estudar”.





Moradia estudantil: primeira unidade em Santos (foto: Arquiteto Beto Magalhães) fiador para assinar contrato e terá acesso a um quarto mobiliado, áreas comuns como cozinha, coworking, sala de estudos, sala de jogos, lavanderia, além de todas as contas básicas inseridas em uma só mensalidade como internet, luz e água.



E se no mundo pré-pandemia, o projeto inicial era de dormitórios tradicionais, com a adoção do ensino à distância (EAD), a rota foi ajustada. Para o retorno do ensino presencial, a proposta é mesclar moradia e universidade em um mesmo ambiente. Os prédios serão dedicados aos estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, além de pesquisadores e professores ligados à Ânima. Mas Marcelo Bueno avisa que não só os estudantes do ecossistema da Ânima Educação poderão desfrutar, mas visitantes.



No modelo de moradia estudantil ofertado pela Ânima Educação, o estudante não precisará de fiador para assinar contrato e terá acesso a um quarto mobiliado, áreas comuns como cozinha, coworking, sala de estudos, sala de jogos, lavanderia, além de todas as contas básicas inseridas em uma só mensalidade como internet, luz e água. E se no mundo pré-pandemia, o projeto inicial era de dormitórios tradicionais, com a adoção do ensino à distância (EAD), a rota foi ajustada. Para o retorno do ensino presencial, a proposta é mesclar moradia e universidade em um mesmo ambiente. Os prédios serão dedicados aos estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, além de pesquisadores e professores ligados à Ânima. Mas Marcelo Bueno avisa que não só os estudantes do ecossistema da Ânima Educação poderão desfrutar, mas visitantes.

Para o CEO da Ânima Educação, a aliança com a Uliving é inédita e exclusiva no Brasil: “Estamos oferecendo aos alunos a possibilidade de ter uma experiência universitária completa e inovadora, que proporcionará conexões e aprendizados que vão além da sala de aula. A proposta está totalmente em linha com o DNA da companhia em possibilitar que os estudantes estejam em contato com o que há de mais moderno e inovador no mercado educacional, contribuindo para o seu desenvolvimento integral”.





Marcelo Bueno destaca ainda que para estruturação do projeto, a Ânima Educação contou com a assessoria exclusiva da BONARD, consultoria global especializada em ativos imobiliários para renda com sede em Viena e presença na América Latina, Europa e Ásia e que já assessorou mais de 400 projetos similares em diferentes países do mundo.



EXPERIÊNCIA COSMOPOLITA



Rafael Ciccarini, diretor regional da Ânima Educação, diz que o objetivo é proporcionar ao estudante uma experiência universitária de maneira plena, com vivência e fluidez entre os ambientes onde mora e estuda (foto: Acervo Institucional/Ânima )



Rafael Ciccarini, diretor regional da Ânima Educação, responsável pela viabilização do projeto, enfatiza que o objetivo é proporcionar ao estudante “uma experiência universitária de maneira plena, autônoma dos pais, com vivência e fluidez entre os ambientes onde mora e estuda em um momento que é o divisor de águas. Paradigma que tem os EUA e Europa, mas bem diferente da tradicional família brasileira. Uma oportunidade que tem a ver com cidadão, em compreender regras e maturidade, além das amenidades e facilidades com presença da tecnologia também ofertadas. Não é luxo, mas uma moradia acessível, contemporânea e integrada ao ambiente da universidade”.





Para Rafael, o estudante irá viver uma experiência completa: “Ensino híbrido, com tecnologia, espaço de estudo, para se divertir e realizar atividades aderentes ao ecossistema de aprendizagem.” O modelo da parceria entre Ânima Educação e a Uliving tem particularides, como destaca o diretor: “Estudo mostrou que o estudante brasileiro gosta da convivência, da experiência, mas quer dormir com comodidade, individual ou no máximo em dupla, uma especificidade cultural.” E o aluno que mais procura pela residência estudantil é o de medicina.





Para Rafael Ciccarini a moradia estudantil é “uma experiência mais cosmopolita. A Ânima se propõe a entender o presente e construir o futuro das novas gerações, que têm outro paradigma. E junto com a Uliving vamos buscar construir coisas novas, mais proposições para a educação do futuro. Temos de pensar na universidade do século 21 e queremos ter pautas também junto ao poder público para buscar saídas para a educação no Brasil, propor reflexões para que os estudantes se tornem não somente profissionais, mas cidadãos, pessoas felizes e que vivam melhor”.









Vale destacar que a Uliving, fundada em 2012, já opera cinco moradias estudantis no Brasil e é associada à VBI Real Estate (



Conforme o fundador da Uliving, Juliano Antunes, o acordo vai muito além de oferecer uma estrutura física. "O nosso objetivo, desde o início, não é só oferecer uma experiência exclusiva em um mercado inexplorado de forma profissional até então, mas promover aos jovens do Brasil e de todo o mundo, o senso de comunidade, estimular a troca de experiências e aproximar os jovens do mercado de trabalho, elementos que ajudam na formação do ser humano e do profissional". Vale destacar que a Uliving, fundada em 2012, já opera cinco moradias estudantis no Brasil e é associada à VBI Real Estate (https://www.vbirealestate.com/), gestora de fundos de investimento com foco no mercado imobiliário.





