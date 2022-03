Veja quem ficará sem água no rodízio de abastecimento em BH e mais cidades

Copasa estima fim do rodízio no domingo (20/3) (foto: 165106/Pixabay)

Moradores de dezenas de bairros de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano vão amargar novo período sem água a partir das 22h desta quarta-feira (16/3). A previsão é que o abastecimento volte a se normalizar apenas 24h depois, na noite de amanhã. O alento é que será a última interrupção, segundo previsão da Copasa.

A suspensão do abastecimento ocorre por mais uma etapa do sistema de rodízio criado pela Copasa em função do rompimento de adutora do Sistema Serra Azul, da bacia do Rio Paraopeba.

"O rodízio ocorrerá por região com abastecimento por três dias a cada quatro dias, ou seja, um dia sem abastecimento", explica, em comunicado, a companhia de saneamento.

Confira os bairros que ficarão sem água entre 22h de hoje e 22h de quinta-feira (17/3):

Belo Horizonte :Aeroporto, Apolônia, Braúnas, Campo Alegre, Canaã, Candelária, Cenáculo, Céu Azul, Conjunto Minas Caixa, Copacabana, Dona Clara, Etelvina Carneiro, Europa, Floramar, Frei Leopoldo, Garças, Granja Werneck, Guarani, Heliópolis, Itapoã, Jaqueline, Jardim Atlântico, Jardim dos Comerciários, Jardim Felicidade, Jardim Guanabara, Jardim Leblon, Juliana, Lagoa, Lagoinha, Leblon, Letícia, Madri, Mantiqueira, Maria Helena, Mariquinhas, Minas Caixa, Minaslândia, Nova Pampulha, Parque São Pedro, Piratininga, Planalto, Rio Branco, Santa Amélia, Santa Branca, Santa Mônica, São Bernardo, São João Batista, São Pedro, São Tomaz, Satélite, Serra Verde, Solimões, Trevo, Tupi A, Tupi B, Venda Nova, Vila Aeroporto, Vila Cloris, Xodo-Marize, Zilah Spósito



: Alvorada, Amazonas, Capelinha, Granja Verde, Imbiruçu, São Caetano, São Luiz, Vila Universal Contagem : Alvorada, Arcádia, Bernardo Monteiro, Betânia, Bitácula ou 40 Alquires, Beija Flor, Conjunto Habitacional São Caetano, Camilo Alves, Campina Verde, Canadá, Central Parque, Centro, Chácara Califórnia, Chácara Contagem, Chácaras Del Rey, Colonial, Conjunto Habitacional Fonte Grande, Coração de Jesus, Dos Funcionários, Estância do Hibisco, Estância Silveira, Industrial São Luiz, Europa, Fazenda da Tapera, Fonte Grande, Granja Vista Alegre, Jardim Vera Cruz, Linda Vista, Los Angeles, Lúcio de Abreu, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Olinda, Parque Maracanã, Petrolândia, Praia, Quintas Coloniais, Recanto da Mata, Santa Helena, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Gonçalo, Três Barras, Vila Belém, Vila Beneves, Vila Itália, Vila Madalena, Vila Panamá, Vila Riachinho, Vila Universal





Próximos moradores afetados

Essas localidades compõem a "região 1" do sistema de rodízio. No fim da noite de amanhã, a partir das 22h, é a vez de residentes da "região 2" sofrerem com a interrupção de água. Veja a lista de todos os bairros, de acordo com as regiões definidas pela Copasa AQUI

De acordo com a Copasa, o término do rodízio do abastecimento de água está condicionado à conclusão da obra, prevista para domingo (20/3).