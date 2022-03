Homem morre ao bater motocicleta no canteiro central da MG-450

Não havia marcas do acidente na motocicleta acidentada próximo a Guaxupé (foto: PMRv/Divulgação)

Um acidente na MG-450, próximo a Guaxupé, no Sul de Minas, matou um motociclista. A informações são de ele acabou se distraindo ao conversar com a namorada, que estava na garupa, e bateu contra o meio-fio do canteiro central, na altura do quilômetro 1. Os dois caíram e o piloto acabou batendo a cabeça num poste e morreu.

Segundo a mulher contou ao sargento Maciel, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o namorado não estava correndo, e que eles conversavam, admitindo que isso pode ter causado a distração do piloto.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu, sendo levadas para a Santa Casa de Guaxupé. O condutor da motocicleta saiu do local do acidente ainda com vida, mas morreu quando era atendido pelos médicos.