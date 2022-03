Rodizio no abastecimento de água na Grande BH vai atingir 500 mil pessoas

Rompimento de adutora da Copasa no bairro Vianopolis, em Betim, deixa vários bairros sem água

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) anunciou que pelo menos 12 bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte ficarão sem água a partir da noite desta terça-feira (8/3). Isso porque haverá um rodízio de abastecimento devido ao rompimento da adutora do Sistema Serra Azul da bacia do Rio Paraopeba, em Juatuba, no último dia 1º