Bombeiros resgatam corpo de homem desaparecido há cinco dias no Rio Pará

O local onde o corpo foi encontrado, Pontal Camping, é conhecido por ter uma forte correnteza e muitas pedras no rio (foto: CBMMG/Divulgação )

Depois de cinco dias de buscas, soldados do Corpo de Bombeiros encontraram e resgataram o corpo do jovem, de 19 anos, que foi vítima de afogamento, no Rio Pará, próximo a Conceição do Pará, que antigamente era conhecida por “Cardosos”, na região centro-oeste de Minas Gerais.





Segundo testemunhas, o jovem teria entrado para nadar, na tarde do último sábado, mas acabou sendo arrastado pela correnteza e desapareceu. O corpo estava distante do ponto em que desapareceu. Foi achado no Pontal Camping, área utilizada por campistas.

As buscas foram feitas de barco e também a pé. O local onde o corpo foi encontrado fica distante dois quilômetros do local do afogamento. O Pontal do Camping é uma área de grande correnteza e muitas pedras, o que dificultou o trabalho dos bombeiros.

O corpo estava preso em galhos, que tiveram de ser arrastados até a beirada do rio, para que o corpo fosse então retirado.