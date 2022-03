Idoso perde R$ 8 mil em golpe do WhatsApp clonado em Uberlândia

Caso foi registrado na PM em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos)

Um idoso caiu no golpe do "WhatsApp clonado" e perdeu R$ 8 mil nesta terça-feira (15/3) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O criminoso, apesar de uma número diferente, enganou a vítima com a foto do filho do idoso.