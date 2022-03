Vítima desconfia e leva à prisão integrante de grupo do golpe do cartão

Máquinas de cartão, dinheiro e recibos apreendidos com a estelionatária em Ipatinga (foto: PMMG)

A desconfiança da mulher de um idoso, de 67 anos, que desconfiou de uma ligação telefônica recebida pelo marido, fez com que ela decidisse chamar a Polícia Militar. Sua atitude permitiu que a PM prendesse, em flagrante uma mulher de 21 anos, suspeita de outros golpes. Em seu poder, foram encontrados R$ 3,5 mil de outra vítima. Ela também é suspeita de vários golpes em Ipatinga, no Vale do Aço.

A vítima, um homem de 67 anos, recebeu um telefonema. Do outro lado da linha, segundo ele contou aos militares, uma voz masculina se identificou como funcionário de um banco. O homem dizia que uma compra havia sido feita com o cartão de crédito do idoso, numa loja, em Belo Horizonte, e que ele precisava confirmar dados do cartão para tomar as providências.

A vítima repassou todos os dados para o golpista. A seu lado, a esposa tentava alertá-lo, para que desligasse e não falasse nada, mas o idoso não lhe deu ouvidos. Ao final da conversa, o homem disse à vítima que uma funcionária do banco passaria em sua casa para recolher o cartão.

Tão logo a vítima desligou o telefone, a mulher entrou em contato com a Polícia Militar, que enviou uma guarnição à casa. Os policiais entraram na casa e ficaram de tocaia. A viatura foi levada para longe da casa.

A campainha tocou e era a mulher de 21 anos, que foi recebida pela vítima. Seguindo orientações dos policiais, ele a convidou para entrar. Tão logo a porta foi fechada, surgiram os militares, que lhe deram voz de prisão.

Em seu poder, a mulher tinha R$ 3,5 mil, que tinham sido retirados de um caixa eletrônico, com o cartão de outra vítima. A mulher contou, então, que estava hospedada num hotel da cidade, e que não trabalhava sozinha. Integrava uma quadrilha e era a responsável por recolher os cartões e retirar o dinheiro.

A mulher levou os policiais ao hotel e no quarto foram encontradas nove máquinas de cartão, comprovantes de saques e depósitos em dinheiro. Ela foi levada para a Delegacia de Plantão e a Polícia Civil tentará, agora, identificar e prender outros integrantes da quadrilha.